В Тверской области осудили 19-летнего мошенника

В Твери вынесли приговор 19-летнему жителю Пеновского округа, обманувшему пенсионеров. Как сообщает региональная прокуратура, молодой человек совместно с соучастниками осуществляли мошеннические действия в отношении пожилых жителей Верхневолжья.
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