Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск

© Владимир Трефилов1,4K прочтений Сегодня Арест Павла Дурова связан не с выборами в США, а с намерением Запада взять под контроль наши защищенные мессенджеры (особенно в контексте войны на Украине) и начать внедрять свою пропаганду через Telegram Меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.