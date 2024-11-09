Как итоги выборов в США повлияют на политическую жизнь в Молдове

Итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, могут оказать влияние на политическую жизнь в Молдове и стран Европейского союза, где усилятся позиции сил консервативной, традиционной ориентации.
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