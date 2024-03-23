Запись из Телеграмм-канала Дмитрия Медведева: "Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших.
Дмитрий Медведев: смерть за смерть
Комментарии
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Андрей
"Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщили в Кремле. Отмечается, что в том числе пойманы все 4 террориста, которые непосредственно участвовали в нападении. Сейчас идет работа по выявлению пособников по делу об атаке."
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22 час.
Регина Толстоброва
И всех их надо приговорить к смертной казни. эти нелюди не должны жить.
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21 час.
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