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Силы ПВО сбили ракету в окрестностях главного офиса Saudi Aramco

Баллистическая ракета была выпущена из Йемена в направлении города Дахран на востоке Саудовской Аравии, где расположен главный офис национальной нефтегазовой компании, сообщил представитель арабской коалиции по борьбе с хуситами Турки аль-Малики.

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