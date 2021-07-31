Как "пандемию и Sars-Cov-2 ради вакцинации" готовили с 2000 года - патентное расследование - (1)

Этот пост заранее предсказуемо удален из цензурных соображений редакторами ЖЖ сразу же подальше от "лишних глаз" в "Другое", где и стартовал сразу с очень высокого 4 места (уровень 2 места в украинском топ-25, которое там сейчас, впрочем, занимает предыдущий пост из этого же журнала, оставленный редакторами на Главной как на порядки менее значимый, чем тот, который ниже)Сообщаю лишь для того, чтобы вы понимали, насколько важни размещенная ниже информацияИтак, это первая часть ахового большого материала, на обработку которого у меня сегодня уже ушло пару часов времени, однако он стоит, пожалуй, десятка текущих постовПотому что речь идет о "патентном расследовании" находящихся в открытом доступе патентов, связанных с "лабораторным коронавирусом", в том числе конкретно Sars-Cov-2 и мРНК препаратами от этого, как его именуют в расследовании "биологического оружия", НЕ имеющего аналогов в природе, которые получались находящимися сейчас на служу главными компаниями "вакцинаторами" и даже лично доктором Фаучи еще аж с 2000 годаТак что набирайтесь терпения и читайте внимательно -- это стоит тогоЦитирую в автопереводе, так что, пожалуйста, будьте снисходительны к несколько необычным словам и речевым оборотамТрадиционно уже выделяю некоторые места и дополняю текст иллюстрациейСами видео при желании можете посмотреть на английском по ссылкам на источники информацииИтак.