1697-й день спецоперации. Госсекретарь США Рубио подтвердил, что ВСУ не имеют доступа к Starshield — военной версии Starlink Радомир Маркуш Эшелонированную систему противодействия дронам противника организовали снайперы группировки войск «Центр» на Добропольском направлении СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
Свежие комментарии
- M Кружку — в архив
- Мелания Трамп пос...
- Ностальгия по выс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым