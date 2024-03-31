В Махачкале и Каспийске был введен режим КТО

В Махачкале и Каспийске Республики Дагестан ввели режим контртеррористической операции (КТО).Известия Силовики проводят оперативные мероприятия в двух районах Махачкалы и Каспийска (Дагестан), сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе ФСБ в республике.