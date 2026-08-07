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Российские военные завели термобарический «будильник» для ВСУ

Российские военные завели термобарический «будильник» для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России завели термобарический «будильник» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами поделилось Министерство обороны России в своем Telegram-канале, отметив, что шансов проспать такое у противника точно нет.

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