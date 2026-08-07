Российские военные завели термобарический «будильник» для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России завели термобарический «будильник» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами поделилось Министерство обороны России в своем Telegram-канале, отметив, что шансов проспать такое у противника точно нет.
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