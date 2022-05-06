Летчики России и Сирии провели учения к параду Победы на базе Хмеймим

скриншот видео Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде, который посвящен 77-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне и пройдет на российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны РФ.