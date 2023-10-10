Корпус морской пехоты США испытывает БПЛА XQ-58 Valkyrie

БПЛА XQ-58 на пусковой установке В течение нескольких последних лет американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems проводит испытания перспективного беспилотного летательного аппарата XQ-58 Valkyrie, а также демонстрирует его возможности потенциальным заказчикам.
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