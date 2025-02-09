Военнослужащие рассказали подробности освобождения Дзержинска

Военнослужащие 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады 51-й Донецкой армии группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» 9 февраля о подробностях боевой работы по освобождению Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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