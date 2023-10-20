ООН предупредила о критической ситуации с водой у жителей Газы

Среднее потребление воды из всех источников и для всех нужд, включая приготовление пищи и гигиену, снизилось у жителей Газы до трех литров в день на человека, сообщило 19 октября управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).
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