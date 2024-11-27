На Западе испугались предупреждений России: «Игры закончены»

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Атака на украинское предприятие, занимающееся производством оружия, с применением новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» стала ясным сигналом для Запада о том, что игр со стороны России больше не будет.
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