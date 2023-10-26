В Атамани в эти выходные завершится фестивальный сезон

Этнографический комплекс "Атамань" 28 октября отметит день станицы.На последний в этом году краевой праздник в Атамани соберутся в эту субботу, чтобы отпраздновать 14-й день рождения этнографической станицы.
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