Роскосмос: Баканов раскрыл преимущества частных компаний в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил в интервью Александру Юнашеву, что частные компании эффективнее работают в космической отрасли благодаря меньшей бюрократии, но подчеркнул необходимость государственного участия в стратегически важных направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии