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Царьград

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Роскосмос: Баканов раскрыл преимущества частных компаний в космосе

Роскосмос: Баканов раскрыл преимущества частных компаний в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил в интервью Александру Юнашеву, что частные компании эффективнее работают в космической отрасли благодаря меньшей бюрократии, но подчеркнул необходимость государственного участия в стратегически важных направлениях.

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