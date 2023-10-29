Нефтяной резервуар загорелся в Коми, есть погибший

Причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности.Pr Scr t.me/komileaks--> Один человек погиб, ещё двое пострадали при возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в Коми, сообщает 29 октября пресс-служба «Лукойла».