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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Цзю и Бен Махоуни завершили бой вничью. Это первый поединок в карьере Цзю, в котором он не победил

В Бродбиче (Австралия) прошел вечер бокса, который возглавил бой в первом среднем весе между Никитой Цзю (12-0-1) и Беном Махоуни (17-0-2).

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