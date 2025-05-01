В РФ стала обязательной маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии

С сегодняшнего дня начала действовать обязательная маркировка бакалейной продукции. В первую очередь это коснется снеков, таких как чипсы, орехи, сухарики, кукурузные палочки и готовый попкорн, сообщает «Интерфакс».
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