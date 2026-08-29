Певица Селин Дион появилась на публике в Париже впервые за два года

Певица Селин Дион впервые за два года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.Фанаты встретили 58‑летнюю артистку у отеля Le Royal Monceau в Париже.
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