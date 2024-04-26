Путин определился с новым губернатором Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава северной столицы стал очередным руководителем, который заручился поддержкой российского лидера перед сентябрьскими региональными выборами.
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