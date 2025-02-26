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«Для кого расходы на оплату электроэнергии станут меньше»

«Для кого расходы на оплату электроэнергии станут меньше»

27 февраля в 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрием Аркадьевичем Станкевичем «Для кого расходы на оплату электроэнергии станут меньше» До 1 марта, согласно постановлению Правительства, региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию, а также произвести перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, обогревающих дома электричеством.

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