27 февраля в 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрием Аркадьевичем Станкевичем «Для кого расходы на оплату электроэнергии станут меньше» До 1 марта, согласно постановлению Правительства, региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию, а также произвести перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для граждан, обогревающих дома электричеством.