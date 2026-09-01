Лето 2026 года стало худшим для российского рынка акций за последние годы

Индекс Мосбиржи за три летних месяца – с 29 мая по 31 августа 2026 года – потерял 15,1%, опустившись с 2 565,61 до 2 176,92 пункта.
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