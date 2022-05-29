Секрет необычного надгробия или грустная история о материнской любви

В штате Миссисипи (США) есть одно необычное захоронение, а вернее сказать гробница. Потому что за красивым мраморным надгробием, стоящем на месте упокоения некой Флоренс Ирэн, виден таинственный люк, скрывающий лестницу, которая ведёт под землю.