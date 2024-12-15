Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Господи Храни всех ребят🙏чтоб все вернулись живыми и здоровыми❤️👊🙏Городские бои в К...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...Зеленский захотел...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Давно пора эти старые корыта на металл отправить. Но наши барыги будут их до последнего эксплуатировать.СРОЧНО: Два нефтя...

«ВСУ пошли в контрнаступление» у Покровска, а «Отважные» выбили их из Шевченко и подошли к Песчаному (КАРТА)

«ВСУ пошли в контрнаступление» у Покровска, а «Отважные» выбили их из Шевченко и подошли к Песчаному (КАРТА)

«ВСУ пошли в контрнаступление на Покровском направлении. Туда была отправлена ​​ сильная украинская бригада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх