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Царьград

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Буцкая предложила оснастить туалеты креслами для детей

Буцкая предложила оснастить туалеты креслами для детей

Татьяна Буцкая, зампред комитета Госдумы, предложила оборудовать кабинки общественных туалетов детскими креслами для малышей.

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