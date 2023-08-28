МОЯ СТРАНА

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Мазохисты они такие...👩‍🎨Третий мир ждет и...
  • Лев Добрый
    На счёт самой могущественной армией мира не знаю, но Россия покажет этой армии, где РАКИ зимуют и чем ОНИ питаются!😜...Третий мир ждет и...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, скоро с пиндо-сранцев США и с гейропейцев будем собирать ДАНЬ за Донбасс(за двенадцат лэт), чтобы дончанам...Эксперт рассказал...

В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны», КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх