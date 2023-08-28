В КНДР объяснили, к чему приведут поставки F-16 Киеву

Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в «пропасть ядерной войны», КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).