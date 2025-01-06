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Россию не устраивают предложения Трампа. Конфликт продлится

Россию не устраивают предложения Трампа. Конфликт продлится

Конфликт на Украине, вероятно, продлится и в этом, и в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Пушкин Великий поэт как написал:&quot; И сам обманываться рад&quot;. Так что не от Трампа все зависит, а от наших деятелей и потом они скажут то, чтонас опять &quot;кинули&quot;.
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18 час.
Анатолий Страшко
Регина, ну как можно , как Вы пишете, &quot;за нос водить&quot; такую страну , прародину изобретателя , который всех ..лядей насквозь видел задолго до Рентгена с его лучами?
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Кузьмина, к сожалению Вы не историк. А пытаетесь намекать на что-то. историческое. История - наука. И разбираются в ней только глубоко погруженные люди. А не спецы типа , не ко времени убогого помяну, Коли Сванидзе - по образованию химика, но представлялся историком. Так и помер историком, который историю химичил. До пены изо рта. Помните?
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13 час.

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