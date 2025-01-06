Россию не устраивают предложения Трампа. Конфликт продлится

ЛК Любовь Кузьмина Пушкин Великий поэт как написал:" И сам обманываться рад". Так что не от Трампа все зависит, а от наших деятелей и потом они скажут то, чтонас опять "кинули".

Анатолий Страшко Регина, ну как можно , как Вы пишете, "за нос водить" такую страну , прародину изобретателя , который всех ..лядей насквозь видел задолго до Рентгена с его лучами?