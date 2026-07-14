В Ленобласти введут лимит на бензин для машин чиновников

Ленобласть вводит лимиты на бензин для служебных машин чиновников, рекомендует аналогичные ограничения муниципалитетам и договаривается с нефтяниками о выдаче 10 литров в канистры для дачников — такие меры озвучил губернатор Александр Дрозденко в условиях топливного кризиса.