В Ленобласти введут лимит на бензин для машин чиновников

Ленобласть вводит лимиты на бензин для служебных машин чиновников, рекомендует аналогичные ограничения муниципалитетам и договаривается с нефтяниками о выдаче 10 литров в канистры для дачников — такие меры озвучил губернатор Александр Дрозденко в условиях топливного кризиса.
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