Глядя на Гренландию, Трамп видит Россию: что на самом деле задумал избранный президент США

Трамп – это человек возвращений. Он предлагает сделать Америку великой снова. Он предлагает вернуться к положению, где в США живут только мужчины и женщины REUTERS 47-й президент США Дональд Трамп за короткий срок сделал заявления о том, что Гренландия, Канада, Панамский канал должны быть американскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Поздно спасать Украину» – отойдите в сторону, она рушится!», – прозрение философа-майданщика
- Такой двигатель в США так и не смогли создать. В РФ восстанавливают производство настоящей жемчужины советского двигателестроения
- "Русские, ни шагу назад. На вас вся надежда". Грузин обратился к русскому народу
Свежие комментарии