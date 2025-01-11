Глядя на Гренландию, Трамп видит Россию: что на самом деле задумал избранный президент США

Трамп – это человек возвращений. Он предлагает сделать Америку великой снова. Он предлагает вернуться к положению, где в США живут только мужчины и женщины REUTERS 47-й президент США Дональд Трамп за короткий срок сделал заявления о том, что Гренландия, Канада, Панамский канал должны быть американскими.