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Глядя на Гренландию, Трамп видит Россию: что на самом деле задумал избранный президент США

Глядя на Гренландию, Трамп видит Россию: что на самом деле задумал избранный президент США

Трамп – это человек возвращений. Он предлагает сделать Америку великой снова. Он предлагает вернуться к положению, где в США живут только мужчины и женщины REUTERS 47-й президент США Дональд Трамп за короткий срок сделал заявления о том, что Гренландия, Канада, Панамский канал должны быть американскими.

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