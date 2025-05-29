📹❗️В Узбекистане анонсирована новая модификация Т-64Б/БВ. Он будет демонстрироваться вместе с другими образцами техники в комплексе парка Победы в столице с 29 мая по 1 июня.
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📹❗️В Узбекистане анонсирована новая модификация Т-64Б/БВ. Он будет демонстрироваться вместе с другими образцами техники в комплексе парка Победы в столице с 29 мая по 1 июня.