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Царьград

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МВД задержало подозреваемых в хищении миллиардных средств "ИВА - Инвалиды войны"

МВД задержало подозреваемых в хищении миллиардных средств "ИВА - Инвалиды войны"

МВД задержало Андрея Чепурного и Валерия Белялова по подозрению в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей.

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