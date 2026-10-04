Может ли в России начаться эпидемия чумы после смерти сотрудницы НИИ в Иркутской области?

Версия В лаборатории Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока произошло ЧП: молодая сотрудница разбила пробирку, в которой, по всей видимости, находился возбудитель легочной чумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Хабиб знает, что...
- АК "Хабиб знает, что...
- АК «Лучше купите у ф...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым