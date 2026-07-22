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Boliden подводит итоги второго квартала 2026 года на фоне благоприятных цен на металлы

Boliden подводит итоги второго квартала 2026 года на фоне благоприятных цен на металлы

Шведский горно-металлургический концерн Boliden AB представил отчет о финансовых и операционных результатах за второй квартал 2026 года, зафиксировав сильные показатели благодаря сохранению высоких мировых цен на металлы и увеличению объемов добычи.

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