Средняя заработная плата в России: анализ и региональные различия Елена ГалицкаяЕжемесячные, ежеквартальные и годовые обзоры средней заработной платы в России, публикуемые Росстатом, предоставляют ценную информацию о текущем экономическом состоянии страны.
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