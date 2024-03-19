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Начинал с Кураньи и Жирковым, играл шесть лет в Чехии, теперь – один из ключевых игроков "Арсенала": интервью с Владиславом Левиным

Начинал с Кураньи и Жирковым, играл шесть лет в Чехии, теперь – один из ключевых игроков "Арсенала": интервью с Владиславом Левиным

Летом 2023 года &quot;Арсенал&quot; подписал контракт с Владиславом Левиным. 28-летний полузащитник был известен далеко не всем фанатам оружейников, но причина тому была проста – последние шесть лет Левин играл в Чехии.

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