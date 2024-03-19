Начинал с Кураньи и Жирковым, играл шесть лет в Чехии, теперь – один из ключевых игроков "Арсенала": интервью с Владиславом Левиным

Летом 2023 года "Арсенал" подписал контракт с Владиславом Левиным. 28-летний полузащитник был известен далеко не всем фанатам оружейников, но причина тому была проста – последние шесть лет Левин играл в Чехии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии