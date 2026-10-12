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5 Years Ago Today: An Iconic Horror Villain Made The Jump To His Own TV Series

5 Years Ago Today: An Iconic Horror Villain Made The Jump To His Own TV Series

On this day in 2021, the killer doll Chucky made his way to the small screen with a Syfy series that ran for three critically acclaimed seasons.

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