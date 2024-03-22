Киев жалуется на недостаток помощи

Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, ситуация «уже очень плохая», заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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