Today, on October 14, Russian President Vladimir Putin at a meeting on cybersecurity instructed to respond promptly to new challenges and intensify interaction between law enforcement agencies, banks, IT companies and telecom operators.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым