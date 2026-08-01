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Династии в кадре: 10 отечественных режиссёров, которые снимали своих детей

Династии в кадре: 10 отечественных режиссёров, которые снимали своих детей

Семейные союзы на съёмочной площадке в отечественном кино — обычное дело. Режиссёры часто зовут в свои проекты не только жён, но и детей.

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