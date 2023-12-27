Дандыкин: ВСУ опасаются высадки морского десанта России

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в разговоре с «Царьградом» объяснил атаку ВСУ по большому десантному кораблю «Новочеркасск» страхом Киева перед возможностью высадки российского морского десанта.
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