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Дандыкин: ВСУ опасаются высадки морского десанта России

Дандыкин: ВСУ опасаются высадки морского десанта России

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в разговоре с «Царьградом» объяснил атаку ВСУ по большому десантному кораблю «Новочеркасск» страхом Киева перед возможностью высадки российского морского десанта.

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