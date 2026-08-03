Эксперт: РФ изменила тактику применения «Гераней», теперь их очень трудно сбивать Россия сменила тактику применения беспилотников «Герань».
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Эксперт: РФ изменила тактику применения «Гераней», теперь их очень трудно сбивать Россия сменила тактику применения беспилотников «Герань».
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