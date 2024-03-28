Король маори потребовал дать китам человеческие права ради их спасения

Unsplash/Todd Cravens Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII заявил, что киты должны получить статус личности, а не природного ресурса, и защищаться соответствующим образом, передает местный портал Voxy 28 марта.
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