У 90% людей, переболевших COVID-19, наблюдаются нарушения памяти из-за поражения мелких сосудов.Главный внештатный гериатр Минздрава России Максим Кабанов озвучил тревожные данные: около 90% людей, перенёсших COVID-19, сталкиваются с нарушениями памяти.
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