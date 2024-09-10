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Дмитровец

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Путеводитель по студенческой Москве поможет первокурсникам из Дмитровского

«Путеводитель первокурсника» выпустили в столице к началу учебного года. Как сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, он поможет студентам, поступившим в учебные заведения столицы, познакомиться с возможностями, которые созданы для них в городе.

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