Популярное снотворное может помешать очищению мозга во сне

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Рочестера и Университета Копенгагена, раскрывает механизмы, которые связывают сон с очищением мозга от токсичных белков, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера.
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