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Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Надёжный оплот России – Военно-морской флот отмечает годовщину основания

Современный военно-морской флот России ведёт своё начало со времён правления Петра Великого. Пётр I, который стремился к выходу к незамерзающим морям (Балтийскому и Чёрному), прекрасно понимал важность для любой державы иметь свой военный флот.

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