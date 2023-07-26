ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Историк Евгений Спицын жестко про Путина, Сталина и СССР Посмотрел очень содержательное интервью с российским историком Евгением Юрьевичем Спицыным, который очень жестко высказался про Путина, СССР, Сталина и текущую обстановку в мире.
"Чтобы Советский Союз договорняки с врагами подписывал? Бред полный"
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
оно так, болтать - не мешки ворочать. "Дети сейчас не знают, кто такой Жуков, Рокоссовский. Да что уж говорить. Не знают, когда Великая Отечественная началась. Это самая настоящая катастрофа." кто это говорит? - автор учебников и курсов лекций по истории!.. хорошо, оставим. но что сказал уважаемый г-н Спицын? - суть - наследие 90-х полное и окончательное говно. это мы знаем. дальше что? что Союз что-то мог такое, чего современная Россия не может? - и это мы знаем, это объективно, но преодолимо. что еще? - рост двузначный экономики И.Сталина против сегодняшних на уровне погрешности измерений? - но и это производная от 90-х... так о чем г-н Спицын? - о том, что выбор 90-х был принципиально неверным? о призыве к новому старому выбору? может есть какие-то конструктивные предложения?.. этим никак не спорю с автором, этим говорю, что критика нужна, но она должна быть конструктивной.
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19 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Враньё власти!
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15 час.
Роман В
Спицын, серьезный историк и исследователь. В школах, сегодня, нет нормального учебника истории. Учителя продолжают работать по соросовским методичкам. Но, вина в этом не учителей, а минпросвета, и методкабинетов. Учитель не может спорить со школьным методистом, тем более с гороношным - сразу останется без премии и лишится часов. Спицын, один из немногих, кто на своем уровне, как может, противостоит этому, по сути, вражьему беспределу, который (соросовский беспредел) продолжает спокойно разрушать, наше образование.
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11 час.
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