Кардиолог рассказала, как выявить постковидый синдром

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как определить постковидный синдром. По ее словам, жалобы и симптомы, которые связаны с коронавирусной инфекцией и длятся более 12 недель, позволяют диагностировать постковидный синдром.