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Кардиолог рассказала, как выявить постковидый синдром

Кардиолог рассказала, как выявить постковидый синдром

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, как определить постковидный синдром. По ее словам, жалобы и симптомы, которые связаны с коронавирусной инфекцией и длятся более 12 недель, позволяют диагностировать постковидный синдром.

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