Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе

Южноафриканский боец смешанных единоборств (MMA) Дрикус Дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стрикландом в главном поединке 297-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).
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